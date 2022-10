Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Za spáchání několika trestných činů padlo obvinění

Český Krumlov - Muž měl na svědomí mimo jiné i sérii krádeží, na soud bude čekat ve vazbě

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Českém Krumlově zahájili trestní stíhání sedmatřicetiletého muže z Českokrumlovska. Viní ho z toho, že se na Českokrumlovsku v období od srpna 2022 do října 2022 dopustil několika krádeží, jimiž způsobil celkovou škodu za více než 44 000 korun. Muž má na svědomí mimo jiné také krádež vozidla tovární značky Volkswagen, o které jsme již informovali. Odkaz na zprávu zde: S odcizeným vozidlem havaroval - Policie České republiky. Na návrh státního zástupce soud poslal sedmatřicetiletého muže, který byl obviněn ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže, pokračujícího přečinu poškozování cizí věci a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, do vazby. Obviněnému u soudu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

11. října 2022

