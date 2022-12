Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Za šest minut „práce“ tři miliony

Radost před Vánoci určitě neudělal neznámý zloděj poškozenému, kterému z bytu ukradl věci za 3 miliony korun.

Před pár dny neudělal v tomto Vánočním čase radost jednomu cizinci v Karlíně zatím neznámý zloděj. Ten se totiž vloupal do bytu v Pobřežní ulici v Praze 8, který měl hráč pokeru pronajatý přes webovou službu zprostředkovávající krátkodobá ubytování. Cizinec, který byl v Praze na pokerovém turnaji, se totiž v noci vrátil zpátky na byt a zjistil, že ho někdo vykradl. Z bytu si odnesl kufr s jeho věci, kde byly peníze, pokerové žetony a další v celkové hodnotě přesahující 3 miliony korun.

Kriminalisté zajistili kamerové záznamy, na kterých je podezřelý muž vidět, jak do domu přichází takzvaně nalehko a odchází po šesti minutách obtěžkán zmiňovaným kufrem. Dá se tedy říci, že si za každou minutu v domě vydělal půl milionu korun. Je to ale jen hypotéza, protože když ho někdo pozná, kriminalisté ho dopadnou a soud odsoudí, tak mu hrozí za tento čin až osm let ve vězení. V tom případě by jeho zisk činil pouhých 70 haléřů za jednu minutu. Samozřejmě způsobenou škodu bude muset navíc zaplatit.

Jestli muže na záběrech někdo poznává, ať se ozve na linku 158.

mjr. Jan Daněk – 22. 12. 2022

Související dokumenty Podezřelý.mp4

Velikost souboru:92,8 MB / formát MP4

