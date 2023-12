Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Za předvánoční nákup neměl v úmyslu zaplatit

DĚČÍNSKO - Policisté mu sdělili podezření, do 48 hodiny byl postaven před soud.

Na předvánoční nákup se vydal v sobotu 23. prosince v podvečer třicetiletý muž do jedné prodejny ve Varnsdorfu. Na tom by ještě nebylo nic zvláštního, pokud by měl v úmyslu za svůj nákup zaplatit. Jenže tak se nestalo. Na prodejní ploše se muž zmocnil zboží v hodnotě přes 5 tisíc korun a další zboží za více než 600 korun dal do nákupního košíku. V úmyslu si tyto věci přisvojit se s nimi pokusil z prodejny utéct únikovým východem situovaném v samotné prodejně. Uprchnout s nezaplaceným zbožím se mu ale nepodařilo a byl chycen zaměstnancem ostrahy prodejny. Přivolaná policejní hlídka muže zadržela a následnou lustrací v dostupných evidencích policisté zjistili, že za takový čin byl již v nedávné minulosti odsouzen. Muži policisté ještě týž den večer sdělili v režimu zrychleného zkráceného přípravného řízení podezření z přečinu krádeže. Muž byl postaven do 48 hodin před soud, který mu uložil nepodmíněný trest odnětí svobody.

Děčín 27. prosince 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

