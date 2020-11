Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Za poskytování pervitinu nezletilé hrozí muži desetileté vězení

CHOMUTOVSKO - Recidivista je stíhaný i pro krádeže; Pohár přetekl.

Policisté vyšetřují jednání 34letého muže z Chomutovska, který je obviněn z trestných činů krádeže a nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Vyšetřovatel dotyčného viní, že v loňském roce v průběhu dvou dní navštívil jeden z barů s hernou v Klášterci nad Ohří za účelem odcizit peníze. V prvním případě měl v noci vstoupit za barový pult a snažit se tam otevřít uzamčený trezor. Přitom ho však vyrušila pracovnice baru a z místa tedy utekl. Další noc se tam vrátil a v nestřeženém okamžiku měl z trezoru za barem odcizit tzv. kasírtašku s finanční hotovostí ve výši téměř 15 tisíc korun. Jeho útěku se snažily zabránit návštěvnice herny a také barmanka, které měl dotyčný strčit a povalit na zem. Poté z místa utekl. Totožnost tohoto muže, který byl již v minulosti za obdobné jednání odsouzen, však byla následně zjištěna.

Kromě popsané krádeže a pokusu o ní se muž měl podle kriminalistů dopustit ještě mnohem závažnějšího jednání. Nezletilé čtrnáctileté dívce měl poskytnout drogu pervitin, kterou jí měl dvakrát dokonce sám nitrožilně aplikovat. V poskytování této drogy zmíněné dívce pak měl po dobu několika měsíců pokračovat i po jejích patnáctých narozeninách.

Vyšetřování nadále pokračuje. Za uvedené trestné činy může soud obviněného v případě uznání viny poslat za mříže až na deset let.

Pohár přetekl

V minulém týdnu skončil ve vazební věznici 35letý muž z Chomutovska, který podle dosavadních zjištění opětovně kradl, přestože byl tzv. „v podmínce“. Koncem října se měl dotyčný celkem třikrát vydat do prodejny supermarketu na Chomutovsku a krást tam. V jeden den tak z obchodu odcizil 16 kusů bílých čokolád a odešel bez zaplacení. Za necelou hodinu se měl do prodejny vrátit, aby tam vzal více než dvoukilogramové balení sýra, s kterým měl opět místo opustit, aniž by zaplatil. S těmito dvěma nákupy „za pět prstů“ se muž zřejmě nespokojil a stejný supermarket navštívil i další den. Předmětem jeho zájmu byly opět bílé čokolády, které si jako obvykle uschoval do kapsy u bundy. Odnést bez placení si jich měl znovu šestnáct. Celková škoda byla vyčíslena na necelé tři tisíce korun.

Mimo jiné i díky svědectví se podařilo zjistit totožnost podezřelého, kterého policisté poté zadrželi. Muž byl v nedávné době za obdobné jednání odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody. Zkušební doba jeho podmíněného odsouzení měla končit za pár dní. S ohledem na jeho pokračující protiprávní jednání podal vyšetřovatel podnět ke vzetí do vazby, kam byl obviněný následně umístěn.

Za spáchání trestného činu krádeže v době vládou vyhlášeného nouzového stavu hrozí muži až osmileté vězení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 2. listopadu 2020

