Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Za policisty do Mšena přišly děti

JABLONEC NAD NISOU – Děti z příměstského tábora se seznámily s policisty a jejich vybavením na Obvodním oddělení ve Mšeně.

V uplynulé době 10. a 17. července za policisty na Obvodní oddělení ve Mšeně přišly děti z příměstského tábora DELUKO sports v Jablonci nad Nisou. Na služebnu je samozřejmě doprovodila vedoucí tábora. Policisté děti ve věku od 6 do 12 let seznámili s tím, jak každodenně pracují, co vše musí během náročné služby řešit a ukázali jim i budovu, ve které sídlí. Samozřejmě, že velký zájem měly děti o ukázky vybavení a výstroj policisty, kterou ve službě využívají. Všichni si také měli možnost prohlédnout služební vozidla, čtyřkolku i motorový člun na vodu, který mšenští policisté ve službě využívají, jelikož ve svém teritoriu mají i vodní nádrž Mšeno. Policisté během exkurze s dětmi také hovořili o bezpečném chování a na závěr jim také dali různé omalovánky, vystřihovánky a pexesa s policejní tématikou.





24. 7. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

