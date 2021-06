Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Za pojistný podvod jim hrozí dva roky

CHOMUTOVSKO - Pojišťovny měli připravit o 90 tisíc; Chvilka nepozornosti a příruční taška byla pryč.

Obvinění ze spáchání trestného činu pojistného podvodu čelí 24letý muž a 20letá žena z Kadaně. Tehdejší partneři zřejmě chtěli přijít k penězům nepoctivým způsobem. Podle dosavadních zjištění měli dotyční s různými pojišťovnami sjednávat pojistné smlouvy týkající se jejich životního a úrazového pojištění. Přitom však měli uvádět nepravdivé údaje a zatajit, že obdobná pojištění už měli sjednaná i jinde.

Na základě takto podvodně sjednaných smluv pak muž a žena čerpali pojistná plnění za prodělané úrazy. Neoprávněným čerpáním peněz ze zmíněných smluv tak dvěma pojišťovnám měli způsobit škodu přes 90 tisíc korun.

Za popsané jednání může obviněným soud v případě uznání jejich viny uložit v krajním případě až dvouletý trest odnětí svobody.

Chvilka nepozornosti a příruční taška byla pryč

Policisté upozorňují občany, aby byli obezřetní při ukládání nákupu do vozidla. V úterý byl na policii v Klášterci nad Ohří oznámen případ krádeže příruční tašky, kterou si majitel po nákupu v supermarketu položil do zavazadlového prostoru svého vozidla. Přitom z nákupního košíku přendával do kufru auta nákup. Okamžiku, kdy byl otočený k vozidlu zády, využil neznámý pachatel, který příruční tašku sebral. Poškozený tak přišel o doklady, mobil a platební kartu. Pokud by byl pachatel zjištěn, hrozí mu za trestný čin krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku u soudu až dvouletý trest.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 24. června 2021

