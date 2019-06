Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Za podvody na seniorech skončil za mřížemi

KLADENSKO - Kladenští policisté úspěšně vypátrali podvodníka, který okrádal převážně seniory.

Kladenští kriminalisté ve spolupráci s policisty obvodních oddělení na základě policejní činnosti a operativního šetření vypátrali podezřelého pachatele, který se svým protiprávním jednáním dopustil několika podvodů převážně na seniorech na území okresu Kladno. Celkem bylo podvedeno 6 občanů, z toho 4 seniorky ve věku od dvaasedmdesáti let do třiadevadesáti let a 2 muži ve věku osmadvacet a osmatřicet let.

Podezřelý muž od prosince 2018 do dubna 2019 vylákal podvodným jednáním na seniorech finanční obnosy v celkové výši 32 000,-Kč, a to tím způsobem, že jim v místě jejich bydliště nabízel za nižší ceny možnost zakoupení různého stavebního materiálu a především odvedení výkopových a stavebních prací za velmi výhodnou finanční mzdu. Mnohdy i předstíral, že je zaměstnancem stavební firmy a jakmile občané reflektovaly na nabídku, tak se nechal v některých případech i odvést vozidly poškozených osob do blízkosti různých stavebních firem, kde předstíral, že jde uzavřít kontakt, ale předem si nechal vyplatit zálohu nebo i celou hotovost na přislíbenou odvedenou práci se zakoupeným stavebním materiálem. Od začátku ovšem věděl, že daným slíbeným závazkům nedostojí, neboť nebyl nikde zaměstnán a finance vylákal od seniorů pouze pod smyšlenou záminkou obohatit se ve svůj prospěch. Do místa bydliště ani k vozidlům podvedených osob se již nikdy nevrátil, žádnou práci neodvedl ani materiál nedodal.

Podvodník byl velmi lstivý a vždy využíval situace v obcích i městě, když zjistil, že na jejich území probíhají stavební práce, ihned této možnosti využil a v těchto lokalitách začal úřadovat svým podvodným jednáním.

K prvnímu případu došlo 27. prosince 2018 v obci Kamenné Žehrovice, kde pod záminkou zateplení rodinného domu vylákal na dvaasedmdesátileté ženy finanční částku 10 000,-Kč. Následující den ve stejné obci oslovil šestasedmdesátiletou ženu a v tomto případě získal podvodným jednáním 4 000,-Kč na odizolování základů rodinného domu. Třetí případ se stal dne 22. dubna 2019 v obci Velká Dobrá, kde nabídl osmatřicetiletému muži položení zámkové dlažby a výstavbu zdi. Vzniklá škoda činí 6 000,-Kč. Dne 24. dubna 2019 využil provádění stavebních prací jinou firmou v ulici Divadelní, v Kladně, kde přislíbil pětaosmdesátileté seniorce a třiadevadesátileté seniorce opravu chodníku a od každé z nich získal finanční částku 3 000,-Kč. Dne 29. dubna 2019 se přesunul na Slánsko do obce Klobuky a za účelem prodeje lešení vyinkasoval 6 000,-Kč od osmadvacetiletého muže.

Kladenští kriminalisté osmačtyřicetiletého muže z okresu Most za protiprávní jednání v těchto skutcích obvinili z trestného činu podvod a nyní je umístěn ve věznici v Praze. Jedná se o recidivistu, který se v minulých letech již několikrát dopustil majetkové trestné činnosti, za kterou byl odsouzen a umístěn do vězení.

Kladenská policie opakovaně upozorňuje občany a především seniory, aby byli obezřetní, dbali zvýšené opatrnosti avyvarovali se před podvodníky- zloději, kteří se pod záminkou jakéhokoliv příběhu snaží vetřít do jejich přízně a poté zneužijí jejich důvěřivosti ve svůj prospěch. Vždy je nutné si ověřit zda tyto cizí osoby, které vás osloví s nabídkou služby nebo jakéhokoliv zboží, se zakládají na pravdě a nejedná se o podvodná jednání. Největším problémem těchto podvodných jednání a krádeží je nevyzpytatelnost pachatelů, kteří za účelem různě vymyšlených příběhů se obohacují ve svůj prospěch a k této trestné činnosti si vybírají především seniory.

Upozornění pro seniory:

nevěřte žádným příběhům a vždy si danou skutečnost ověřte u svých blízkých

nikdy si nepouštějte do svého obydlí cizí osoby

nebuďte důvěřiví

pokud vás osloví cizí osoba a nabízí různé služby nebo zboží anebo se chce pod jakoukoliv záminkou dostat do vašeho obydlí, kontaktujte policii – bezplatná linka 158.

Kladenská policie dále občanům a především seniorům doporučuje, aby byli obezřetní a nedůvěřovali žádným cizím osobám, i když působí velmi příjemně a přesvědčivě. V současné době mají pachatelé velmi vlídné a důvěrné chování a vystupování a jsou oblečeni do pěkných a kvalitních oděvů. Za svou potencionální kořistí přijíždí i v dražších vozidlech. Někteří pachatelé vyjíždějí páchat trestnou činnost tohoto typu i z jiných okresů nebo dokonce i krajů.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

12. června 2019

