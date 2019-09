Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Během víkendu zmizela tři jízdní kola

BLANENSKO: Doporučujeme zabezpečit si věci i ve svých obydlích.

Pravděpodobně v nočních hodinách ze soboty na neděli 1. září 2019 zmizela v Dolní Lhotě ze stojanu u rodinného domu dvě jízdní kola značky Merida a Superior. Tyto odcizil dosud neznámý pachatel tak, že vniknul brankou na pozemek k domu, kde byla kola volně uschovaná pod přístřeškem. Čtyřicetileté majitelce způsobil škodu v celkové výši 14 tisíc korun.

K druhé krádeži jízdního kola došlo v době od 19:00 hod 29. srpna do 17:00 hod 31. srpna v Blansku v ulici Salmova. Zloději se podařilo dostat přes vstupní dveře do bytového domu, kde vniknul do společných prostor. V jedné z místnosti se nacházelo jízdní kolo značky Superior 929, které patřilo šestačtyřicetiletému obyvateli domu . Škoda odcizením vznikla ve výši 4 tisíc korun.

V obou případech policisté zahájili úkony trestného řízení pro podezření z přečinu krádeže a po zloději kol pátrají.

por. Lenka Koryťáková, 4. září 2019

