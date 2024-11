Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Za optání nic nedáš

SVITAVSKO – Toto přísloví neplatí vždy. Řidička za to „dala“ řidičák.

Před půl sedmou ráno došlo na silnici č. 357 nedaleko obce Borová k dopravní nehodě nákladního vozidla. To narazilo do plotu a přilehlého domu. Nikomu se naštěstí nic nestalo a dechová zkouška u řidiče byla s negativním výsledkem. Silnice byla uzavřena, jelikož vozidlo stálo přes celou silnici. Než došlo k odtahu vozidla, zastavila u hlídky dopravních policistů řidička ve vozidle VW Tiguan. Stáhla okénko a ptala se, zda by místem mohla projet. Policisty hned „zaujal“ odér, který se z vozidla linul. Devětačtyřicetiletá řidička nadýchala 1,66 promile alkoholu. Na místě jí kolegové zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Teď bude čelit obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

13. listopadu 2024

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

