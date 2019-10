Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Za opravu vozidla nezaplatil celou částku

OLOMOUC - Dluží téměř 80 000 korun.

Policisté obvodního oddělení Olomouc 3 prověřují možné podvodné jednání, a to v souvislosti s opravou vozidla. 46letý muž z Moravskoslezského kraje si měl v červnu roku 2017 sjednat u jedné z olomouckých společností opravu svého vozidla. Oprava měla stát téměř 89 000 korun. Muž byl s touto částkou seznámen a tvrdil, že do konce roku 2017 bude mít dostatek finančních prostředků na její úhradu. Zaplatil však pouze zálohu ve výši 10 000 korun a opravené vozidlo si převzal. Zbylou část faktury však do dnešního dne, ani po telefonických urgencích, neuhradil. Vzhledem k tomu, že společnost pojala podezření, že by se mohlo jednat o podvod, vše oznámila na policii. V dané věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod, na který trestní zákoník, vzhledem k výši způsobené škody, stanoví, mimo jiné, trest odnětí svobody až na pět let.

por. Mgr. Irena Urbánková

9. října 2019

