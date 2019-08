Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Za opakované krádeže skončila ve vazbě

CHOMUTOVSKO - Hrozí jí až tři roky za mřížemi; Za volant usedla opilá; Vstupu do bytu se domáhal násilím.

Do vazební věznice včera na základě podnětu policistů a návrhu státního zástupce poslal soud 25letou ženu z Chomutova. Ta měla nejprve začátkem června napomáhat svému známému při krádeži zboží v supermarketu v obchodní zóně na Chomutovsku. Pár dní na to se pak sama vydala do prodejny obuvi v centru Chomutova. Tam si měla vyměnit své nošené boty za nové dámské boty a v nich pak odejít z prodejny bez zaplacení. Policistům se podařilo ženu ustanovit a minulý týden ji zadrželi. Přestože hodnota odcizených věcí byla pouze v řádech stokorun, sdělil vyšetřovatel dotyčné obvinění pro trestný čin krádeže. Důvodem je skutečnost, že obviněná byla za krádež v posledních třech letech soudem potrestána. Nyní si tedy žena na soud, u něhož jí v případě odsouzení hrozí až tříletý trest odnětí svobody, počká ve vazbě.

Za volant usedla opilá

Podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky si v pondělí od jirkovských policistů vyslechla 31letá žena. Ta měla v neděli po předchozí rozepři se svým druhem posilněná alkoholem usednout za volant osobního vozidla a narazit s ním do zaparkovaného za ním stojícího vozu. Poté měla se svým vozidlem opět popojet dopředu. Přitom svědci přivolali nedalekou hlídku policie, která ženu na místě zadržela. Provedené dechové zkoušky ukázaly hodnoty kolem 2,5 promile alkoholu. Po sdělení podezření a výslechu byla žena propuštěna na svobodu a ve věci je nadále vedeno zkrácené přípravné řízení. V případě prokázání viny může za toto jednání soud uložit trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Vstupu do bytu se domáhal násilím

V neděli pozdě večer se zřejmě domáhal návštěvy u svého známého 35letý muž z Chomutova, který byl pod vlivem alkoholu. Když ho obyvatel bytu odmítl vpustit k sobě domů, tak měl dotyčný ve vzteku hodit telefon do okna tohoto bytu a tím rozbít skleněnou výplň okna. Následně se dle dosavadních zjištění dostal do domu, a když mu ani po bouchání na dveře bytu nikdo neotevřel, tak měl dveře vykopnout. V bytě pak měl ještě svého známého fyzicky napadnout. Přivolaní policisté agresora zadrželi a provedli u něj dechovou zkoušku. Muž nadýchal 1,3 promile alkoholu. Po vystřízlivění v policejní cele si převzal podezření z trestného činu porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Při výslechu se ke svému jednání doznal. Policisté ve věci konají zkrácené přípravné řízení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence Chomutov

21. srpna 2019

