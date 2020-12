Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Za opakované krádeže skončil ve vazbě

KROMĚŘÍŽSKO: Dopustil se devíti protiprávních skutků.

Minulý týden obvinili kroměřížští kriminalisté ze spáchání trestných činů krádež, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku jednatřicetiletého muže z Holešova.

Obviněný se během září a listopadu dopustil hned devíti skutků, které spáchal převážně ve městě Holešov. Kradl peněženky a kabelky, ale i elektroniku a pracovní nářadí. Nejčastěji využíval nestřežených okamžiků a lákaly ho zejména neuzamčené dveře. Vnikl tak například do firemních šaten, školní učebny, novinového stánku, vozidla, ale i do bytů či rodinných domů.

Poslední skutek spáchal minulý týden ve středu. Tentokrát se zaměřil na církevní budovu, a to společně se svým o deset let starším známým. Oba muži nejprve vnikli na dvůr a pak se pokusili vypáčit vstupní dveře objektu. Při tom je ale přistihl správce, který se jim snažil do příjezdu policie zabránit v útěku. Hlídka následně zadržela oba pachatele přímo na místě.

Obviněný majitelům způsobil škodu za více jak sto sedm tisíc korun. Vzhledem k tomu, že se dopustil několika skutků v době vyhlášeného nouzového stavu, hrozí mu nyní až osmileté vězení. Toto protiprávní jednání navíc páchal, i přesto, že už byl v minulosti za obdobnou trestnou činnost odsouzen. Výčet jeho trestné činnosti však není prozatím kompletní. Kriminalisté ho ještě prověřují pro další majetkovou trestnou činnost, z níž dosud nebyl obviněn.

Hned v pondělí na něj soudce uvalil vazbu.

2. prosince 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

