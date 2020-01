Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Za nehodami stálo počasí, někde však i alkohol

KRAJ: Od pátku jsme vyjížděli k více než čtyřicítce nehod.

Od pátku do nedělního poledne řešili jihomoravští policisté více než čtyři desítky dopravních nehod. Při nich naštěstí nedošlo k žádnému těžkému ani smrtelnému zranění, nicméně 12 lidí se lehce zranilo. Další nehody řešili účastníci bez účasti policie, například cestou svých pojišťoven nebo jiným způsobem. Především od poledních pátečních hodin potrápila řidiče ledovka na silnicích. I v sobotu vlivem počasí a nepřizpůsobení rychlosti stavu komunikace havarovalo několik vozidel. Například v Bílovicích nad Svitavou narazila řidička do sloupu elektrického vedení. Naštěstí vyvázla z nehody bez zranění. Také u Březiny skončilo několik aut na střeše. Za některými z nehod však stál i alkohol. V obci Starovičky na Břeclavsku boural dvaadvacetiletý řidič za volantem Audi. Policisté mu naměřili 1,7 promile alkoholu v krvi. Ve Ždánicích naboural do zaparkovaného vozidla šestapadesátiletý muž, který usedl za volant Kie s 2,14 promile alkoholu. Ještě více naměřili hodonínští policisté třicetiletému výtečníkovi. Ten s Hondou Civic naboural v sobotu v půl páté ráno do zaparkované octavie ve Veselí nad Moravou. Hodnota jeho dechové zkoušky byla 2,37 promile. V sobotních dopoledních hodinách přehlédl řidič osobního vozidla chodkyni v Blansku na přechodu pro chodce. Ta utrpěla lehké zranění. Řidič nebyl pod vlivem alkoholu.

BŘECLAVSKO: V neděli kolem desáté hodiny uvízla u Velkých Pavlovic směrem na Němčičky z důvodu náledí čtyři osobní vozidla a autobus bez cestujících. Hasiči vyprostili z jednoho vozidla osobu s kojencem. Na místo přivolána Správa a údržba silnic, která provedla posyp. Po jedenácté hodině byla komunikace zprůjezdněna

Za volantem nespěchejte, zbytečně neriskujte a přizpůsobte rychlost a způsob jízdy stavu komunikací. Také především v ranních hodinách pamatujte na odstranění námrazy z vozidel, abyste měli dobrý výhled. Všem řidičům přejeme šťastný návrat.

por. Mgr. Alice Musilová, 26.1.2020

