Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Za nehodami stál sníh i alkohol

ČESKOLIPSKO, SEMILSKO - Dva lidé skončili v péči lékařů.

Ve středu kolem 18.30 projížděl 26letý řidič v osobním vozidle Seat Arosa ve směru od obce Ktová po silnici II/282 na centrum Rovenska pod Troskami, když v klesání v mírné pravotočivé zatáčce vyjel do protisměru, kde se střetl s osobním vozidlem tovární značky Škoda Fabia. Řidička fabie při střetu utrpěla blíže nespecifikované zranění, se kterým byla transportována do turnovské nemocnice.

Viníka nehody podrobili přivolaní policisté dechové zkoušce, která ukázala, že má v sobě 3,12 promile alkoholu. Navíc nikdy nechodil do autoškoly, a proto není divu, že auto na silnici neudržel. Za jízdu pod vlivem alkoholu ho nemine trestní stíhání, a to hned potom, co obdržíme laboratorní výsledek rozboru jeho krve.

Ve stejný den kolem 20.45 zase nezvládla jízdu na čerstvě zasněžené silnici 44letá žena za volantem osobního vozidla značky Ford. Na úseku mezi Ralskem a Bělou pod Bezdězem nepřizpůsobila rychlost jízdy aktuálnímu počasí a v levotočivé zatáčce se dostala do smyku, po kterém vyjela do příkopu. Zde se vozidlo přetočilo přes střechu a nakonec nabouralo do lesního porostu. Při tomto karambolu se zranila její 40letá spolujezdkyně, kterou zdravotnická záchranná služba převezla na ošetření do českolipské nemocnice.

8. 1. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

