Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Za napadení zahrádkáře padlo obvinění

MOST - Zahrádkář napadl jiného muže, bodl ho; Za dealerství drog čtyři obvinění; Násilník z bytu vykázán.

Dealeři drog čelí obvinění

Z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy čelí obvinění 33letý muž z Mostu. Ten měl na různých místech v Litvínově a v Hamru obstarat a následně prodat za různé finanční částky nejméně ve 250 případech přesně nezjištěné množství marihuany. Mostečan je stíhán na svobodě.

Ze stejného trestného činu je stíhána i 35letá žena z Mostu. Podle kriminalistů měla v mostecké ulici Josefa Suka poskytnout nezjištěné množství pervitinu jiné osobě. Ženu policie vyšetřuje na svobodě.

Z provinění nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy byl obviněn mladík z Mostu, který měl v nejméně patnácti případech na různých místech města Mostu poskytnout jinému marihuanu a to zdarma i za peníze. I další mladistvý mladík je stíhán ze stejného provinění kvůli poskytnutí marihuany jiným osobám na sídlišti Výsluní.

Dlouhodobý spor zahrádkářů vyvrcholil napadením

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z trestného činu těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a také z výtržnictví 50letého muže z Mostu. Ten měl o víkendu v neděli kolem 17. hodiny v lokalitě zahrádkářské kolonie v Mostě po předchozí slovní rozepři napadnout staršího muže, kterého měl bodnout tábornickým nožem do ruky a do břicha. Napadený muž utrpěl zranění, které si vyžádalo letecký transport do zdravotnického zařízení s následnou hospitalizací. Policisté po incidentu podezřelého muže zadrželi a provedli u něj dechovou zkoušku na alkohol, která byla pozitivní. Obviněný Mostečan je nyní vyšetřován na svobodě. Bude-li soudem uznán vinným, hrozí mu trest odnětí svobody na tři léta až deset let.

Násilníka policisté zadrželi a navíc ho vykázali z obydlí

Litvínovští policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu omezování osobní svobody a nebezpečného vyhrožování 41letému muži, který měl tento týden v Litvínově v nočních hodinách napadnout svoji přítelkyni, kterou udeřil do obličeje a také ji bránil v odchodu z bytu, přičemž jí měl i vyhrožovat dalším násilím. Na základě šetření incidentu na místě policisté podezřelého muže zadrželi a také využili zákonného institutu a výtečníka z bytu vykázali na dobu 10 dnů.

Most 19. června 2019

nprap. Ludmila Světláková

