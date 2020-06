Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Za napadení půjde před soud

Jindřichův Hradec - Poškozenému způsobil zranění a rozbil mu vozidlo.

Případ napadení, který se stal v polovině dubna, řešili třeboňští policisté jako přestupek. V těchto dnech však v této věci zahájili úkony trestního řízení pro trestné činy výtržnictví a porušování domovní svobody. Dne 16. dubna fyzicky napadl na pozemku jednoho bytového domu v Třeboni podezřelý muž (29 let) z Českobudějovicka jiného muže. Udeřil jej do obličeje a do hrudníku. Napadený utrpěl zranění. Podezřelý pak z místa činu utekl a přitom poškodil boční sklo vozidla značky Škoda, které patří poškozenému. Navíc mu při útoku poškodil dioptrické brýle. Způsobil mu tak kromě zranění také škodu na majetku ve výši bezmála 1 400 korun. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem.

11. června 2020

