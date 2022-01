Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Za mřížemi skončila nenapravitelná řidička

TŘEBÍČSKO: Žena je obviněna ze spáchání trestného činu

Uložený zákaz řízení naprosto ignorovala devětadvacetiletá žena, kterou policisté opakovaně přistihli za volantem automobilu na Třebíčsku a také Jihlavsku. Její poslední jízda se uskutečnila minulý týden a z vozidla žena putovala do policejní cely. Kriminalisté zahájili její trestní stíhání a na podaný návrh byla vzata do vazby.

V pátek 7. ledna zastavili policisté v Moravských Budějovicích kolem půl jedenácté dopoledne vozidlo Opel, které jelo po ulici Partyzánská, a provedli kontrolu. Řidička byla policistům známá, neboť už v minulosti opakovaně řešili její porušení zákona. Žena má od loňského podzimu uložený soudem mimo jiné trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu necelých tří let. Odmítla se podrobit testu na zjištění ovlivnění návykovou látkou stejně jako lékařskému vyšetření, dopustila se tak dále přestupkového jednání na úseku dopravy. Dechová zkouška u ní byla negativní.

Jednalo se o stejnou řidičku, kterou policisté přistihli předtím v krátké době při řízení vozidla už čtyřikrát. Automobil totiž řídila také na začátku ledna v Třebíči, na konci prosince v obci Častohostice, o necelý týden dříve v Moravských Budějovicích a na konci listopadu ji zastavili policisté také v Telči. Žena se bezdůvodně odmítala podrobit testu na zjištění ovlivnění návykovou látkou a v jednom případě byla pod vlivem alkoholu. Tyto případy policisté prověřovali jako trestné činy a přestupková jednání na úseku dopravy. Vzhledem k tomu, že v současné době policisté ženu přistihli už popáté, dala řidička jasně najevo, že s řízením vozidla přestat nehodlá.

Ženu důvodně podezřelou ze spáchání trestné činnosti policisté zadrželi, prověřování případu převzali třebíčští kriminalisté. Vozidlo v rámci trestního řízení zajistili.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání zadržené ženy. „Devětadvacetiletá žena z Třebíčska byla obviněna ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí,“ řekl npor. Mgr. Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněná žena byla v minulosti již opakovaně soudně trestána. Naposledy jí byl uložen podmíněný trest odnětí svobody se zkušební dobou až do roku 2024.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněné ženy do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byla vzata do vazby a poté policisté ženu odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestný čin lze uložit trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

11. ledna 2022

