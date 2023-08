Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Za mříže se ženě nechtělo

U Okresního soudu v Ústí nad Labem odsouzena. Výzvu k nastoupení výkonu trestu do vlastních rukou převzala. Do věznice se už ale nedostavila. Tím se úmyslně a bez zjevného závažného důvodu vyhýbala nástupu trestu odnětí svobody a zavařila si tak na další problém. V mostecké ulici Růžová policisté 31letou ženu zadrželi a předali pracovníkům věznice, kde už měla být. Nerespektováním soudního rozhodnutí opět porušila zákon a od vyšetřovatelky si převzala sdělení obvinění ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Brzy se tak k soudu vrátí a může si vyslechnout další až dvouletý trest.

Požil a naboural

Ve čtvrtek minulého týdne vyjížděli v odpoledních hodinách policisté dopravního inspektorátu do zahrádkářské kolonie v jedné z obcí za městem Most. Tam řidič osobního automobilu značky Škoda nedodržel dostatečný odstup vpravo od zaparkovaných vozidel a jedno z nich při průjezdu poškodil. Mostečan ve věku 54 let odstavenému vozu poškodil celý levý bok a napáchal škodu ve výši 50 tisíc korun. Po příjezdu policejní hlídky začaly obvyklé úkony v souvislosti s šetřením dopravní nehody. Jedním z nich je provedení dechové zkoušky účastníků. V tomto případě tedy u řidiče škodovky. Důvod proč narazil, se ihned odhalil. Policistům totiž nadýchal do přístroje hodnotu 1,6 promile alkoholu. Podle protokolu jel pouze vyhodit odpadky do kontejneru, který je na okraji zahrádkářské kolonie. Uniformovaná hlídka pak převezla muže k vyšetření do nemocnice. Na stanici musel odevzdat řidičský průkaz a převzal si sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Protože pod vlivem alkoholu při řízení vozidla způsobil nehodu, hrozí mu v případě uznání viny až tříleté vězení.

