Za mříže se jim nechtělo

ČESKOLIPSKO - Ignorovali výzvu k nástupu do výkonu trestu odnětí svobody.

Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání se zodpovídají dva muži z Českolipska ve věku 30 a 44 let. Oba vyzvaly různé soudy v závěru loňského roku k nástupu do výkonu trestu odnětí svobody a ani jednomu se do věznice zjevně nechtělo. Mladšímu z nich došla výzva do jeho datové schránky dne 6. prosince s tím, že musí výkon trestu nastoupit nejpozději 27. prosince. Nakonec ho do věznice eskortovali policisté až 8. ledna. Jim tvrdil, že výzvu nečetl. Soudce ho sem poslal za krádeže na 6 měsíců.

Druhý odsouzený si výzvu převzal 11. prosince a nastoupit do věznice měl 25. prosince. Kolegové ho vypátrali v nočních hodinách dne 3. ledna v jednom polorozpadlém domě v České Lípě a jim se přiznal k tomu, že se vězení chtěl vyhnout. Strávit v něm měl původně za majetkovou trestnou činnost osm měsíců.

Vzhledem k tomu, že se oba výkonu trestu odnětí svobody vyhýbali, může jim soudce jejich pobyt ve věznici prodloužit až o dva roky.

26. 1. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

