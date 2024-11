Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Za loupeže mu hrozí až 10 let za mřížemi

KUTNOHORSKO - Kriminalisté muže již obvinili.

Kutnohorští kriminalisté v tomto týdnu obvinili 30letého muže, který podle nich přepadl tři osoby.

První z případů se odehrál v polovině srpna, v odpoledních hodinách, v Kolíně. Tam se obviněný dal do řeči s mladistvým, od kterého nejprve požadoval drobnou finanční hotovost na zakoupení lístku na vlak, kterou mu poškozený dal, to mu ale asi bylo málo a ve svých požadavcích pokračoval, tentokrát už ale vytáhnul pepřový sprej a poškozenému pohrozil, že pokud mu nevydá další peníze, použije zbraň, kterou má u sebe a zabije ho. Poškozený mu proto peněženku ze strachu o své zdraví a život vydal.



Další dva případy se odehrály v Kutné Hoře, jeden také v srpnu, další na začátku listopadu. V jednom případě využil pepřový sprej, který beze slov poškozenému stříknul do obličeje, prudce ho otočil a z krku mu strhnul zlatý řetízek a odcizil peněženku s hotovostí a platební kartou. V posledním případě, který se odehrál na začátku listopadu také použil pepřový sprej, který poškozené ženě stříknul do obličeje, strhnul jí tašku a odcizil mobilní telefon a peněženku.

Kriminalistům se podařilo všechny případy objasnit a 30letého muže obvinit ze zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku za což mu nyní hrozí až 10letý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

14. listopadu 2024

