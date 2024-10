Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Za loupeže jim hrozí až 10 let vězení

KUTNOHORSKO- Kriminalisté obvinili dva muže.

Kutnohorským kriminalistům se podařilo objasnit hned tři případy loupeží, které podle nich měli společně spáchat 19letý a 20letý muž, jen v jednom případě měl 19letý mladík jednat sám.

K první loupeži došlo na začátku března tohoto roku v nočních hodinách v Kutné Hoře před jedním z barů. Právě tam měl 19letý, dnes již obviněný mladík, napadnout o deset let staršího muže opakovanými údery do oblasti hlavy. Když se poškozený snažil z místa utéct, měl ho obviněný chytit za bundu, svalit na zem a kopat do něj. Poté ho prohledat a z bundy mu odcizit klíče a hotovost ve výši několika tisíc korun.

V druhém případě měl už muž jednat se svým 20letým společníkem. Společně měli v druhé polovině září, v nočních hodinách, zezadu přistoupit k 46letému muži a před domem ho napadnout, když se dal na útěk, dohnali ho a v útoku pokračovali a vyžadovali po něm vydání všech věcí, které měl poškozený u sebe. Ten jim vydal mobilní telefon a peněženku, ve které měl kromě peněz i několik platebních karet a osobní doklady.

K třetí loupeži došlo ještě ten samý den asi o dvě hodiny později, kdy oba muži měli na ulici přistoupit k poškozenému, kterého zezadu udeřili do hlavy a následně měli v útoku pokračovat. Po poškozeném chtěli peněženku, kterou jim vydal, ale neměl v ní žádné peníze, proto mu jí vrátili a z místa odešli.

Kutnohorským kriminalistům se podařilo oba podezřelé muže vypátrat a všechny případy tak objasnit. Proti oběma mužům pak zahájili trestní stíhání a obvinili je ze zvlášť závažného zločinu loupeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což oběma hrozí až 10letý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

18. října 2024

vytisknout e-mailem