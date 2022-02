Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Za loupeže a vydírání skončil ve vazbě

MOSTECKO - Útočil na svoji rodinu; Poškozenému nečekaně vytrhl peněženku.

Za loupeže a vydírání skončil ve vazbě

Mostecký policejní vyšetřovatel trestně stíhá 27letého muže. Výčet jeho jednání je poměrně bohatý a mnoha směrech zarážející – v policejním protokole se vícekrát opakuje slovní spojení „zločin loupeže“ a „zločin vydírání“; a jako poškození jsou uváděni rodinní příslušníci. Podle policistů se měl mladý Mostečan několikrát násilím domáhat a také měl tímto způsobem získat finanční prostředky. Svojí babičce a jejímu partnerovi měl vyhrožovat zabitím, v jeho ruce se měl objevit i nůž. Poškozenou ženu měl dokonce jednou udeřit a také ji donutit k výběru peněz z bankomatu. Údajně se měl obohatit částkou 3 tisíce korun.

Policisté mladého muže zadrželi a po sdělení obvinění zároveň podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Ten byl státním zástupcem i soudcem akceptován a Mostečan už je ve vazební věznici. Vyšetřování v dané věci nadále pokračuje. Pokud bude mladý muž uznán vinným ze zmiňovaných zločinů, hrozí mu trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let.





Poškozenému nečekaně vytrhl peněženku

Mostečtí policisté pátrají po neznámém pachateli, který v pátečních nočních hodinách okradl muže z Mostu. Zloděj u zastávky MHD v blízkosti nákupního střediska Kahan po předchozím hovoru nečekaně poškozenému vytrhl peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a doklady. Z místa hned utekl. V případě, že bude neznámý lapka dopaden, hrozí mu postih za trestné činy krádež na osobě a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.





por. Alena Bartošová

KŘP Ústeckého kraje

21, února 2022

vytisknout e-mailem