Za loupež mu hrozí až deset let

Prachatice – Poškozená, která agresora znala od dětství, byla v šoku. (Hlasová schránka 974 236 116)

Prachatičtí kriminalisté zahájili usnesením trestní stíhání 49letého muže z Prachaticka, jako obviněného ze zločinu loupeže, které se měl dopustit tím, že začátkem prosince loňského roku vešel se souhlasem majitelky do bytu v Prachaticích, kdy využil její důvěry, jelikož ho žena znala od dětství. Poté jí nejprve požádal o zapůjčení peněz, pro které šla důvěřivá žena do šatní skříně v ložnici, a když byla u skříně, agresor jí náhle chytil za zápěstí a násilím odstrčil pryč. Poté z kapsy pánského šosu vytáhl bílou poštovní obálku, ve které měla seniorka uloženou finanční hotovost. Peníze z ní vyndal a obálku odhodil. Následně s lupem utekl z bytu pryč, čímž poškozené způsobil škodu ve výši nejméně 46 000 korun.

Muže dále kriminalisté obvinili z přečinu krádeže, které se dopustil v polovině ledna letošního roku v jednom prachatickém baru tím, že poškozenému, který seděl vedle něho u baru, sáhl do kapsy u bundu a vytáhl z ní jednu bankovku, kterou se následně pokoušel zaplatit svou útratu. Uvedeného jednání si všimla barmanka, která vzápětí bankovku vrátila zpět okradenému. Obviněný se uvedeného jednání dopustil i přesto, že již byl v posledních třech letech za přečin krádeže odsouzen trestním příkazem okresního soudu.

Obviněný byl ve čtvrtek minulého týdne zadržen a umístěn do policejní cely. V pátek dali prachatičtí kriminalisté návrh na okresní státní zastupitelství pro jeho vzetí do vazby, kterou soudce ještě téhož dne akceptoval a do vazby muže poslal.

V případě prokázání viny nyní obviněnému za zločin loupeže hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

por. Bc. Martina Joklová

25. ledna 2023

