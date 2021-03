Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Za lásku zaplatila dva miliony korun

KROMĚŘÍŽSKO: Peníze zaslala údajnému americkému vojákovi.

Včera přijali kroměřížští kriminalisté oznámení od pětašedesátileté ženy z Kroměříže, kterou v březnu 2019 přes její e-mail oslovil neznámý muž, který o sobě tvrdil, že je americký voják v současné době sloužící v Iráku, jenž působí v armádě bezmála třicet let. Dále uvedl, že je vysokoškolák, má třiapadesát let a je vdovec. Zároveň ženě nabídl přátelství a poslal jí svou fotografii. Poté si dvojice vyměnila několik e-mailů, ve kterých voják projevoval o ženu vážný zájem a vyznal jí lásku. Zhruba po měsíční korespondenci jí napsal, že je právě ve válečné zóně a pokud se za dva dny neozve, tak zemřel. Další e-mail však dorazil. Voják psal, že za tuto misi dostane devět a půl milionu dolarů, které jí chce poslat přes anglického agenta. Potřeboval ale zaslat agentovi peníze na clo. Žena tak postupně ve třech splátkách zaplatila sto padesát tisíc korun. Potom se voják na několik měsíců odmlčel. Loni ji však zkontaktoval znovu. Psal, že jeho právník peníze za misi převedl do banky a chtěl její osobní údaje. Z banky jí pak přišel mail s ofocenou kopií šeku na její jméno s částkou devět a půl milionu dolarů. Následně banka požadovala vyplnit různé dokumenty potřené k založení účtu a také kopii občanského průkazu. Poté jí z banky přišel odkaz k účtu na její jméno včetně hesla a PINu. Banka pak požadovala ještě zaplacení poplatků za pojištění a daň z převodu. Na účtu se sice uvedená částka nacházela, nešlo s ní ale nijak manipulovat. Během loňského roku pak ženě z banky přicházely dokumenty v angličtině, kterým nerozuměla, a také požadavky k zaplacení certifikátů potřebných k převodu peněz. Jednalo se o platby v řádech desítek tisíc korun. Žena tak postupně přišla o bezmála dva miliony korun.

Pachatel se tímto jednáním dopustil trestného činu podvodu, za což mu hrozí až osmileté vězení.

Bohužel se nejedná o ojedinělý případ, se kterým jsme se setkali. Kriminalisté obdobné skutky prověřují několikrát za rok.

Apelujeme proto zejména na opuštěné ženy, aby byly při elektronické komunikaci s neznámými osobami velmi obezřetné a řádně zvažovaly, od koho přijímají nabízené přátelství.

Je také nutné dávat si pozor na sliby týkající se vážného vztahu, zejména s osobou ze zahraničí.

Podvodníci dokážou využít osamělosti a velmi citlivě působit milými slovy, komplimenty či lichotkami. Pachatelé se často schovávají za identitou vzdělaného člověka, např. lékaře, architekta, vojáka nebo nějakého specialisty.

Tito muži bývají často rozvedení nebo vdovci a touží po vážném a harmonickém vztahu.

Předstírají intenzivní zájem o soukromí, vědí, co osamělá žena potřebuje.

Své oběti zpracovávají sladkými slůvky, často i řadu týdnů či měsíců.

Po určité době přicházejí se svými požadavky, a to formou žádosti o finanční pomoc, např. na proclení cenného balíčku, na lékařské ošetření, na investice do podnikání a další.

Rada na závěr: Neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu. Tito pachatelé vystupují pod falešnými profily a jejich jediným cílem je vylákat z vás nezanedbatelné finanční prostředky.

10. února 2021, por. Mgr. Simona Kyšnerová

vytisknout e-mailem