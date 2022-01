Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Za krádež v obchodě ho čeká soud

Strakonice - Nekradl poprvé.

Z krádeže je podezřelý 27letý muž z Českých Budějovic. Ten 15. prosince 2022 přišel do strakonického supermarketu "nakupovat". Místo ale aby zboží ukládal do nákupního košíku, ukládal si ho do batohu. Tři sprchové gely, tělové máslo, holicí strojek, ústní vodu, pivo, červené víno, želé, čaje, mléko a jedno balení krůtích řízků se pokusil v batohu na zádech pronést přes pokladny, aniž by zboží v celkové hodnotě 760 korun zaplatil. Jeho pokus mu ale nevyšel a byl zadržen ostrahou prodejny a následně předán policistům. Vzhledem k tomu, že muž byl v posledních třech letech za trestnou činnost pravomocně odsouzen, dopustil se tretsného činu, za který skončí opět před soudem.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

7. ledna 2022

