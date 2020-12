Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Za krádež sošky a svíčky obvinění

NYMBURSKO – Za odcizené zboží v hodnotě jeden tisíc korun může jít žena na 8 let do vězení.

Nymburští kriminalisté zahájili trestní stíhání jednapadesátileté ženy pro spáchání trestného činu krádež. Té se dopustila dne 14. 10. 2020 v zahradnictví v obci Opolany – Kanín. Z různých regálu v prodejně odcizila volně umístěné zboží a to sošku z umělého pískovce s motivem opice – učence, svíčku ve tvaru lodě a dřevěnou sošku anděla. Vše v celkové hodnotě přesahující 1 tisíc korun. Věci uložila do své příruční tašky a bez zaplacení odešla a z místa odjela svým vozidlem.

Tohoto skutku se dopustila přes to, že byla v posledních třech letech za trestný čin krádež pravomocně odsouzena. A navíc v době, kdy byl pro celé území České republiky vyhlášen nouzový stav. Za těchto podmínek může byt žena potrestána odnětím svobody až na dobu 8 let.

por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

29. prosince 2020

vytisknout e-mailem