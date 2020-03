Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Za krádež muži hrozí až osmiletý trest

JIHLAVSKO: Obviněný muž skončil za mřížemi

Jak vážné následky muže mít v současné době porušení zákona, tak o tom se přesvědčil pětapadesátiletý muž z Jihlavy. V době vyhlášení nouzového stavu se totiž opakovaně soudně trestaný recidivista dopustil krádeže. Muž byl obviněn ze spáchání zločinu a byl na něho podán návrh na vzetí do vazby, hrozí mu až osmiletý pobyt za mřížemi.

Ke spáchání činu došlo na začátku tohoto týdne v jihlavském obchodním domě. Kolem páté hodiny večer muž v prodejně odcizil lahev s lihovinou, mléčné a masné výroby. Zboží uložil do oblečení a batohu, pokladní zónou poté prošel, aniž by zaplatil, a směřoval k východu. Pracovníci obchodního domu si ale krádeže všimli, muže zastavili a přivolali policii. Policisté ho odvezli na oddělení policie, odcizené zboží muž vydal.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař jeho trestní stíhání. „Pětapadesátiletý muž byl obviněn ze spáchání zločinu krádeže,“ řekl plk. Ing. Martin Kratochvíl, zástupce ředitele územního odboru. Obviněný muž čin spáchal v době, kdy je na území republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu nakažlivé nemoci, která vážně ohrožuje život a zdraví lidí. V minulosti byl muž již opakovaně soudně trestán. Z výkonu trestu odnětí svobody, který si odpykával za spáchanou majetkovou trestnou činnost, byl propuštěn vloni v létě. Dále se muž od začátku tohoto roku dopustil několika jiných krádeží v různých jihlavských obchodních domech, které policisté řešili v rámci zkrácených přípravných řízení.

Na obviněného muže podal policejní komisař státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí do vazby. Soud rozhodl o jeho umístění do výkonu trestu odnětí svobody a poté ho policisté eskortovali do věznice.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. „Za spáchaný trestný čin lze uložit trest odnětí svobody až na osm let,“ dodal zástupce ředitele jihlavského územního odboru.

Více než kdy jindy je právě nyní nutné, aby lidé dodržovali platnou právní úpravu. Případné porušení zákona může mít pro pachatele horší následky. V případě krádeže spáchané v době, kdy je na území republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu nemoci, která vážně ohrožuje život nebo zdraví lidí, se jedná o obzvláště přitěžující okolnost a pachatel může být postižen přísnějším trestem.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

20. března 2020

