Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Za krádež alkoholu až na osm let za mříže

BEROUNSKO – Vyšetřovatel kriminální policie sdělil muži obvinění.

V úterý 2. února 2021 přezval usnesení o zahájení trestního stíhání z rukou vyšetřovatele pětatřicetiletý muž z Prahy. Ten byl obviněn ze zločinu krádeže, a jelikož skutek spáchal v době vyhlášení nouzového stavu, hrozí mu trest odnětí svobody na dva roky až osm let.

Obviněný v pondělí 1. února 2021v době od 13:55 do 14:10 hodin v supermarketu v Plzeňské ulici v Berouně z volně přístupných regálů odcizil vystavené zboží a to dvacet lahví alkoholu, zásuvkovou lištu, laminovací sadu, digitální teploměr, bezbarvý a barevný lak a dva pizza rohlíky. Zboží si naložil do nákupního košíku a bez zaplacení pronesl nouzovým vchodem, přičemž byl zadržen pracovníkem ostrahy. Škoda na odcizení byla vyčíslena na 5.495,- Kč. Nepoškozené zboží bylo následně vráceno do prodejny.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

3. února 2021

