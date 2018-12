Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Za jízdy vyskočili z vozidla

OLOMOUCKO - DRAHANOVICE - Vozidlo skončilo v kamenné zídce.

Ve čtvrtek 20. 12. 2018, krátce po patnácté hodině, jsme přijali oznámení o dopravní nehodě na silnici II/448, v katastru obce Drahanovice. Z prozatím přesně nezjištěných důvodů měla dvoučlenná osádka vozidla Fiat Ducato (26letý řidič a jeho 24letý spolujezdec), jedoucí od obce Laškov, při jízdě z prudkého kopce, před pravotočivou zatáčkou, vyskočit z jedoucího vozidla na vozovku. Vozidlo pokračovalo v jízdě a narazilo do dopravní značky a následně do kamenné podstavy kůlny, patřící k přilehlému pozemku. Při nehodě došlo ke zranění řidiče i jeho spolujezdce, kteří byli převezeni do nemocničního zařízení na vyšetření. Alkohol byl u řidiče vyloučen orientační dechovou zkouškou. Celková hmotná škoda je v tuto chvíli odhadována na 60 000 korun. Přesné příčiny nehody a její okolnosti jsou v šetření. Předmětné vozidlo bylo zajištěno ke znaleckému zkoumání.

por. Mgr. Irena Urbánková

21. prosince 2018

vytisknout e-mailem Google+