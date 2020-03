Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Za jízdy se snažil muže z kapoty vozu setřást

KROMĚŘÍŽSKO: Nyní mu za to hrozí až desetileté vězení.

V pondělí obvinil komisař z Oddělení obecné kriminality v Kroměříži z trestných činů těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a krádež čtyřiatřicetiletého muže z Holešova.

Obviněný se v neděli odpoledne vydal společně s dalšími pěti rodinnými příslušníky do supermarketu v Holešově. V obchodě pak skupina nejprve naskládala do nákupního košíku různé drogistické zboží v hodnotě za více jak tisíc šest set korun a poté věci schovala do tašky jedné z žen a pod své oblečení. Bez zaplacení následně všichni prošli přes pokladny a vydali se k zaparkovanému autu. Zastavila je však dvoučlenná ostraha, která je vyzvala ke kontrole zboží. Po slovní rozepři ale rodina nastoupila do auta a chtěla odjet. Čtyřiatřicetiletý řidič nejdřív začal couvat směrem k mužům z ostrahy, kteří tak byli nuceni před vozem uskočit, a poté se rozjel dopředu. Jeden z členů ostrahy chtěl odjíždějící vozidlo zastavit. Naskočil proto na zadní část vozu a chytil se za střešní nosníky. Řidič, který ani není držitelem patřičného řidičského oprávnění, však nezastavil a pokračoval v jízdě městem. Při tom se snažil muže z kapoty auta setřepat prudkým brzděním a rozjížděním. Po ujetí více jak půlkilometrové vzdálenosti nakonec zastavil. Když muž z vozidla slezl, ujel pryč.

Obviněnému nyní za tuto trestnou činnost hrozí až desetileté vězení.

Vysoká trestní sazba by muži hrozila, i pokud by se dopustil pouze krádeže, a to až osm let.

Podle Nejvyššího státního zastupitelství je totiž spáchání trestného činu v rámci vyhlášeného nouzového stavu okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby u těchto trestných činů:

šíření nakažlivé lidské nemoci

šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti

ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty

ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti

krádež

zpronevěra

podvod

lichva

šíření poplašné zprávy

18. března 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

