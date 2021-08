Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Za jízdu v opilosti půjde před soud

Český Krumlov - Žena nadýchala přes 2,2 promile.

Policisté z obvodního oddělení v Českém Krumlově zahájili úkony trestního řízení ve věci ohrožení pod vlivem návykové látky. Z tohoto skutku je podezřelá žena (26 let) z Českokrumlovska, která dne 11. srpna řídila osobní automobil značky BMW v Domoradicích v Českém Krumlově. Před areálem jedné společnosti byla zastavena a kontrolována policejní hlídkou. Žena se podrobila orientační dechové zkoušce, která opakovaně ukázala hodnotu vyšší než 2,2 promile alkoholu v dechu. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Žena by tak do dvou týdnů měla stanout před soudem.

20. srpna 2021

