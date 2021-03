Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Za dvě hodiny se vloupal do dvou firem a rodinného domu

ZLÍNSKO: Na svobodě si pobyl necelý měsíc.

Komisař z oddělení obecné kriminality ve Zlíně obvinil dvaatřicetiletého muže z Kyjova ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež a přečinů poškození cizí věci, porušování domovní svobody, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a krádež. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí muži až desetiletý trest odnětí svobody. Stíhaný je vazebně.

Obviněný muž se v pondělí po páté hodině ráno po rozbití okna dlažební kostkou vloupal nejprve do dílny a prodejny nových a zánovních vozidel ve Zlíně, kde kladivem poškodil zabezpečovací systém společnosti a odcizil 10 klíčů od luxusních vozidel. Škoda, kterou odcizením a poškozením způsobil, činí asi 150 tisíc korun.

Krátce nato vešel do prostor výrobní haly ve Zlíně, odkud odcizil mobilní telefon, peněženku s doklady, platební kartou a finanční hotovostí, čímž způsobil majiteli škodu přesahující pět tisíc korun.

Hodinu poté, kolem sedmé hodiny ráno, probudil čtyřiasedmdesátiletou ženu hluk a volání o pomoc z přízemí rodinného domu, který obývá se svým o devět let starším druhem. Když přišla do místnosti, uviděla, jak se nad jejím přítelem sklání cizí muž a bije ho do hlavy kovovým rendlíkem. Jakmile násilník uviděl příchozí ženu, vytrhl jí z ruky mobilní telefon a křičel na ni, ať mu dá peníze. Seniorka neváhala a dala mu z peněženky tři tisíce korun. Násilník z domu odešel. Zraněný senior vyhledal lékařské ošetření.

Policisté z Otrokovic i ze Zlína po muži začali pátrat již zrána, poté, co se vloupal do prodejny vozidel. Zlínští policisté prvosledové hlídky pravděpodobného pachatele zadrželi dopoledne na zastávce MHD ve Zlíně – Malenovicích. Jelikož vykazoval silné známky užití drog, převezli ho nejprve k lékařskému vyšetření a poté do protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži, odkud ho vyzvedli následující den po vystřízlivění. U muže našli většinu odcizených věcí, které vrátili majitelům.

Obviněný muž byl jedenáctkrát soudně trestaný, poprvé již v osmnácti letech. Z posledního výkonu trestu ho propustili pouhý měsíc před jeho nynějším zadržením. Ke svým činům se nepřiznal s tím, že je uživatelem drog a nic si nepamatuje.

25. března 2021, por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem