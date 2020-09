Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Za dopravní nehody může alkohol

NYMBURSKO – Hned tři řidiči za jeden den způsobili dopravní nehodu proto, že řídili opilí.

K první dopravní nehodě vyjížděli policisté z Dopravního inspektorátu Nymburk krátce před třetí hodinou ranní dne 19. 9. 2020. Došlo k ní v Nymburce na křižovatce ulic Drahelická a Hronětická. Třiadvacetiletý řidič vozidla Škoda Fabia nezvládl řízení a s vozidlem vyjel vpravo mimo vozovku, kde narazil do tújí a následně do domu. Provedená orientační dechová zkouška naměřila hodnotu 2,67 promile alkoholu. Celková škoda byla vyčíslena na 75 tisíc korun.

Před pátou hodinou odpolední vyjížděli „nehodáři“ k dalšímu případu, kde opět svou roli sehrál alkohol za volantem. Tentokrát zajišťovali místo v obci Přerov nad Labem, kde došlo ke střetu vozidla Škoda Fabia s vozidlem značky Iveco. Sedmatřicetiletý řidič Škody Fabie řídil vozidlo bezprostředně po požití alkoholických nápojů a provedenou dechovou zkouškou mu byla naměřena hodnota 1.87 promile. Nehoda se obešla bez zranění, škoda na vozidlech byla vyčíslena na 130 tisíc korun.

O dvě hodiny později byla oznámena dopravní nehoda mezi obcemi Lysá nad Labem a Starý Vestec. Devětatřicetiletý řidič vozidla Škoda Octavia nezvládl řízení, vyjel mimo komunikaci, kde narazil do dvou vodících tabulí a s vozidlem skončil v silničním příkopu. Provedená dechová zkouška ke zjištění alkoholu byla i v tomto případě pozitivní, a to s výsledkem 2,09 promile. Muž utrpěl zranění s nimiž byl převezen do nemocnice Nymburk, odkud byl po ošetření propuštěn. Škoda na poškozeném dopravním značení a vozidle činí 50 tisíc korun.

Všichni tři řidiči jsou podezřelí ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, byla jim zakázána další jízda a zadržen řidičský průkaz.

V letošním roce řešili dopravní policisté již 36 dopravních nehod, kde svou roli sehrál alkohol. V porovnání s loňským rokem je to o tři opilce za volantem víc.

Jak alkohol ovlivňuje naše rozpoznávací a ovládací schopnosti je známé, stejně tak jako že alkohol za volant nepatří!

Policisté z Dopravního inspektorátu Nymburk, ale i policisté z pořádkové služby se na tuto problematiku zaměřují nejen v rámci běžného výkonu služby, v plánu jsou i další dopravně bezpečnostní akce.

por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

23. září 2020

