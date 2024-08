Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Za dopoledne „získal“ 8 bodů

KRAJ: Cesta na letiště mu hrubě nevyšla. /video/

Ne nadarmo se doporučuje na delší cesty vyrazit s dostatečným časovým předstihem a obzvláště to platí při cestování na letiště. Své o tom ví jeden z řidičů, který ve středu dopoledne spěchal po dálnici D2. Nejprve překročil rychlost v omezení, za což dostal pokutu. O několik desítek minut uvízl s ostatními řidiči v koloně za nehodou kamionu. Situaci vyřešil nešťastně couváním, což je na dálnici zakázáno. Učinil tak k velké nelibosti v koloně čekajících řidičů (několik volání na linku 158) ještě v době, kdy záchranářskou uličkou projížděly vozy složek IZS. Jeho přestupek se bude řešit ve správním řízení, kromě pokuty může počítat i s šesti body na svém kontě. Jakmile to situace dovolila (je to obvyklé i v jiných případech), policisté menší auta otáčeli a řízeně je z kolony vypouštěli. Řidičům kamionů jsme cestou hasičů zajistili v parném dni pitnou vodu.

02.08.2024, mjr. Pavel Šváb

