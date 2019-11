Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Za dobrý skutek po zásluze potrestán

Stopař odcizil auto muži, který mu nabídl pomoc.

Policisté z místního oddělení Barrandov ve středu dopoledne zaznamenali relaci v radiostanici o pátrání po vozidle. To bylo totiž odcizeno kuriózním způsobem. Podezřelý muž na parkovišti u nemocnice v obci Hořovice požádal řidiče vozidla, zdali by ho svezl k místnímu vlakovému nádraží. Řidič vozidla souhlasil a tak nasedli společně do vozidla. Když však přijeli k výjezdu z areálu nemocnice, musel řidič vystoupit a jít zaplatit parkovné. V tomto momentě ,,stopař“ přeskočil z místa spolujezdce na místo řidiče, s vozidlem začal ujíždět a prorazil přitom závoru u výjezdu z parkoviště. Nikdo nevěděl, kam má podezřelý s vozidlem namířeno. Udělal však chybu a namířil si to do Prahy, kde nejprve potřeboval dotankovat pohonné hmoty. Hlídka pražské policie projížděla ulicí Strakonická a povšimli si právě přijíždějícího vozidla na benzínovou čerpací stanici, které odpovídalo popisu odcizeného vozidla. Řidič ještě seděl v nastartovaném autě, když policisté služebním vozidlem vytvořili zátaras, aby jim nemohl ujet.

Podezřelý muž se však před policisty zamkl uvnitř auta a odmítal spolupracovat z důvodu, že se jich bojí. Ani po opětovných výzvách se neumoudřil, a tak museli policisté skrz pootevřené okno u řidiče vozidlo otevřít. Muž se nehodlal vzdát ani pak, pevně se držel volantu a vzpíral se. Policisté museli tento aktivní odpor překonat, použít donucovací prostředky a muže z vozidla vytáhnou.

Při prohlídce podezřelého bylo nalezeno přes 1 gram krystalické látky, o kterém podezřelý uvedl, že se jedná o pervitin. Policisté u muže provedli test na přítomnost omamných a psychotropních látek v těle s pozitivním výsledkem. Aby toho nebylo málo, při dalším šetření policisté zjistili, že muž má platnou blokaci řidičského oprávnění.

Podezřelý muž byl na místě zadržen a převezen na místně příslušné oddělení policie Smíchov k provedení dalších procesních úkonů. Jednatřicetiletý muž neměl oplétačky s policií poprvé.

Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněné užívání cizí věci, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až dva roky.

pprap. Lucie Drábková - 9. listopadu 2019

