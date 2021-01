Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Za dobrotu na žebrotu

LOUNSKO - Kamarádce odjel s autem a nechal ji na benzínce; Opilá řidička skončila na služebně.

Ve zkráceném přípravném řízení řeší lounští policisté případ, kdy 28letý muž z Mostu ujel své kamarádce autem a nechal jí na benzínové čerpací stanici. Předtím ji měl požádat, aby ho z Mostu odvezla do Loun. Ona si tedy půjčila vozidlo patřící jejímu příbuznému a i s dotyčným vyrazila na cestu. Na Lounsku se rozhodli natankovat benzín. Za tím účelem předala mladá žena svému spolujezdci klíčky od vozidla a sama šla do prodejny čerpací stanice s tím, že si něco koupí a poté zaplatí za benzín. Její kamarád však po natankování sedl do auta a odjel neznámo kam. Vše tedy oznámila na policii. Další den policisté vozidlo i muže vypátrali na Lounsku. Poté ho zadrželi a sdělili mu podezření z trestného činu neoprávněného užívání cizí věci. Mladý Mostečan nedokázal vysvětlit, proč to udělal, prý to byl zkrat. Majitel se tedy nakonec svého vozidla dočkal, policisté mu ho další den vrátili.

Povedenému kamarádovi může u soudu za jeho jednání hrozit trest odnětí svobody až na dvě léta nebo zákaz činnosti.

Opilá řidička skončila na služebně

Na policejní služebně skončila čtyřicetiletá řidička vozidla zn. Škoda Fabia, kterou minulý týden během noci zastavila hlídka lounských policistů. Při silniční kontrole se ukázalo, že žena za volant usedla pod vlivem alkoholu. Policisté jí při dechových zkouškách naměřili hodnoty přesahující 2,3 promile. Následovalo její zadržení a předvolání k výslechu. Za své neuvážené jednání si dotyčná od policistů převzala sdělení podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 28. ledna 2021

vytisknout e-mailem