Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Za dětmi z RC Zahrátka

PRAHA VENKOV-JIH/ZÁPAD – Policista z oddělení tisku a prevence navštívil ve středu 14. července děti z letního kempu v Hostivici.

K setkání s malými „táborníky“ se uskutečnilo ve venkovním areálu místních chovatelů v Hostivici na Praze – západ, kde je v rámci letních prázdninových aktivit pořádán příměstský tábor Rodinného centra Zahrátka na téma „Detektivové“.

Děti se tak měly možnost seznámit s činností Policie České republiky, s jejími jednotlivými službami, částečnou historií policejního sboru, ale i s podmínkami a kritérii, která musí splňovat uchazeč o službu u Policie ČR. Pro doplnění povídání měly pak možnost si prohlédnout a vyzkoušet ukázku „policejních pokrývek hlavy“, a to jak ze současné doby, tak i z období četnictva.

Účastníci tábora si rovněž povídali i o tom, jak se správně a bezpečně chovat, pokud budou trávit svůj prázdninový volný letní čas bez přímého dozoru dospělých. Policista děti seznámil se zásadami bezpečného chování, jak se mají zachovat, pokud přijdou do styku s neznámou osobou. Také byly upozorněny, že je nutné být opatrný a dodržovat pravidla bezpečného chování, pokud se budou pohybovat v blízkosti vodních toků, nádrží, či bazénu, například při koupání a dovádění ve vodě, ale i při používání různých plavidel, nebo co dělat, pokud se ztratí při procházce v lese, a že i malá píšťalka jim může pomoci, aby se tato nepříjemná situace brzo vyřešila a opět se setkaly se svými nejbližšími.

Děti pozorně poslouchaly a nebály se ani doplňujících otázek. Za svou spolupráci a bystrost pak každý účastník setkání získal drobnou odměnu v podobě reflexního pásku a preventivní brožurky „Policie dětem“, obsahující různé kvízy, křížovky a tajenky. Jako společný dárek získali táborníci pro RC Zahrátka několik výtisků pexesa s dopravními značkami a společenské „Policejní postřehové hry“.

Atmosféra tohoto prázdninového setkání byla pro všechny uvolněná, přátelská a ničím nerušená, a již dnes se těšíme na další setkání.







por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

PČR Praha venkov-JIH

15. července 2021

