Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Za dětmi do Jílového u Prahy

PRAHA VENKOV-JIH – Policisté z územního odboru v tomto týdnu navštívili základní a mateřskou školu.

K setkáním, při kterých byla dodržována stanovená hygienická opatření v souvislosti se stávající současnou epidemiologickou situací, došlo v areálu místních školních zařízení, a to v Mateřské škole Jílové u Prahy a Základní škole Jílové u Prahy.

Do základní školy za dětmi z prvních tříd hned po ránu zavítala policistka z obvodního oddělení v Říčanech společně s příslušníkem Armády České republiky. Děti se tak měly možnost seznámit s činností nejen Policie České republiky, ale i Armády České republiky, jak spolu obě „ozbrojené složky“ spolupracují, jaká je jejich výstroj, výzbroj a technika. V praxi si pak mohly vyzkoušet snímání daktyloskopických stop – otisků. Byla jim představena prostřednictvím obrázků i letecká vojenská technika. Nezapomnělo se ani na to, jak se správně zachovat a co dělat, pokud by se jim nebo někomu jinému něco stalo, či pokud by je oslovila cizí osoba a případně jim nabízela svezení autem.

Policista z oddělení tisku a prevence navštívil v dopoledních hodinách děti z mateřské školy, které byly vzhledem k jejich velkému počtu rozděleny na tři skupiny. Policejní preventista v tomto předprázdninovém období své povídání s jednotlivými skupinkami tematicky zaměřil zejména na to, aby se děti přiměřeně svému věku seznámily se zásadami správného chování v silničním provozu, jak je důležité být ve vozidle při jízdě připoután, proč nosit reflexní prvky, nebo jak správně a bezpečně jezdit na kole, koloběžce, či kolečkových bruslích. Děti si ověřily i znalost dopravních značek. Policista děti seznámil i se zásadami bezpečného chování, jak se mají zachovat, pokud přijdou do styku s neznámou osobou. Také byly upozorněny, že je nutné dodržovat pravidla bezpečného chování, pokud budou trávit v době prázdnin svůj volný čas se svými nejbližšími v blízkosti vodních toků, nádrží, či bazénu, například při koupání a dovádění ve vodě, ale i při používání různých plavidel.

Obě setkání proběhla v poklidné a ničím nerušené atmosféře a všichni se zas těšíme na další setkání.







por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

PČR Praha venkov-JIH

30. června 2021

