Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Za čtyřkolku usedl opilý

LOUNSKO – Pod vlivem havaroval; Napadl jiného muže.

Pod vlivem havaroval

Dopravní policisté trestně stíhají 56letého muže z Lounska, který čelí podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Počátkem srpna v nočních hodinách jako řidič čtyřkolky po účelové komunikaci z obce Drahomyšl směrem do obce Strkovice havaroval do travnatého příkopu. Řidič nepřizpůsobil rychlost své jízdy a svým schopnostem. Dotyčný neměl nasazenou ochranou přilbu. Následkem havárie utrpěl zranění hlavy, se kterým byl převezen k ošetření do nemocnice. Řidič se na výzvu policistů podrobil dechovým zkouškám na přítomnost alkoholu v těle, které vyšly vždy pozitivní s výsledkem přesahujícím hodnoty 1,4 promile alkoholu. Škoda způsobená při dopravní nehodě byla vyčíslena na částku bezmála 2 tisíce korun. Policisté také zjistili, že čtyřkolka měla několik let propadlou technickou kontrolu. Viník popsané nehody si od policistů vyslechl podezření a nyní mu v případě odsouzení hrozí až tříletý trest odnětí svobody, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Napadl jiného muže

Lounští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu výtržnictví 25letému muži z Chomutova. Ten měl v minulém měsíci v podvečerních hodinách na akci Dožínky 2022 v Peruci fyzicky napadnout jiného muže. Podezřelý měl přistoupit k prodejnímu stánku s občerstvením, ve kterém prodejce nabízel nápoje. Dotyčný tyto nápoje určené k prodeji měl vylévat. Následně měl prodejce fyzicky napadnout a několikrát ho udeřit pěstmi. Napadení si vyžádalo lékařské ošetření. Útočníka policisté na místě zadrželi a umístili do cely předběžného zadržení. V případě soudem uznané viny může být mladý muž za zmíněný přečin potrestán odnětím svobody až do výše tří let.

11. října 2022

por. Mgr. Kamil Marek

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

