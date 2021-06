Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Za bílého dne kradli ve firmě barevné kovy

OHUČOV – Byli přistiženi a zastaveni ředitelem společnosti a poté předáni policii. Policisté zlodějům sdělili podezření ze spáchání trestného činu.

Dne 23. června 2021 došlo ve firmě v obci Ohučov ke krádeži barevných kovů. V 09:25 hodin vjeli tři lidé v osobním vozidle tovární značky Seat Cordoba do otevřeného areálu společnosti. Do vozidla tam pak naložili vak s měděným odpadem o hmotnosti 110,5 kilogramů a odjeli s ním. Škoda byla vyčíslena na 14 665 korun. Po několika metrech byli zastaveni ředitelem společnosti, který na místo přivolal policii. Holýšovští policisté zajistili sedmatřicetiletého muže, třicetiletou ženu a devětadvacetiletou ženu. Sdělili jim podezření ze spáchání trestného činu krádež ve formě spolupachatelství. Do dvou týdnů tak zloděj a zlodějky stanou před soudem. Hrozí jim až dvouletý trest odnětí svobody.



por. Mgr. Dagmar Brožová

29. června 2021

