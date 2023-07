Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ž8dost o informace k ČJ

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 20.06.2023 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:



„Žádá Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06, Karlovy Vary o poskytnutí informace týkající se trestní věci, ve které policejní orgán spadající pod Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje zahájil trestní řízení pro podezření ze spáchání přečinu pomluva v souvislosti s kampaní před volbami do Senátu Parlamentu ČR v obvodě č. 1 – Karlovy Vary. Na volební kampaň si stěžoval bývalý senátor za zmíněný volební obvod. Žádám o odpovědi na následující dotazy:



1) V jaké fázi se výše zmíněná trestní věc nachází?

2) Pokud se nachází ve fázi prověřování, pro jaké trestné činy je trestní řízení vedeno? Je v něm stanovena lhůta pro skončení prověřování? Pokud ano, do kdy je stanovena?

3) Pokud se nachází ve fázi vyšetřování, kdy bylo zahájeno, s kolika fyzickými a právnickými osobami a pro které trestné činy? Je stanovena lhůta pro skončení vyšetřování? Pokud ano, do kdy je stanovena?



Pokud byla výše zmíněná trestní věc skončena vydáním usnesení o odložení věci, žádám o poskytnutí celé nebo anonymizované kopie daného usnesení."



Na základě výzvy k upřesnění žádosti dle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. byly dne 22.06.2023 doručeny povinnému subjektu upřesňující informace ve znění:



"Upřesňuji, že trestní řízení se týká volební kampaně před prvním kolem voleb ve zmíněném senátním obvodě ve dnech 23. a 24. září 2022, na údajnou pomluvu a neférovou volební kampaň si stěžoval bývalý senátor XXX, který ve věci podal rovněž ústavní stížnost (k dispozici je na webu Ústavního soudu: https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-33-22_1). K věci se zároveň v e-mailu na moji adresu dne 1.3.2023 vyjadřoval mjr. XXX: „k Vašemu dotazu uvádím, že ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu pomluvy. Případem, který je v současné době ve fázi prověřování, se karlovarští kriminalisté usilovně zabývají. Jakmile bude možné zveřejnit další informace, učiníme tak."



(dále jen „žádost“)



Policie České republiky jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sděluje k výše uvedenému dotazu následující informace:



V daném řízení rozhodl policejní orgán o odložení věci podle § 159a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), neboť ve věci nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak. Předmětné usnesení o odložení věci bylo policejním orgánem vydáno dne 29.05.2023. Proti usnesení o odložení věci byla v zákonné lhůtě podána stížnost, tudíž požadované usnesení nenabylo právní moci. O podané stížnosti rozhoduje Okresní státní zastupitelství v Karlových Varech. Na základě shora uvedených skutečností není možné v současné době, tedy do pravomocného skončení věci, požadovanou kopii usnesení poskytnout.

Zpracoval: mjr. Mgr. Pavel Žíha

