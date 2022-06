Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Z vozidla odcizil nářadí

ŠVIHOVSKO - Koncem minulého týdne vnikl neznámý pachatel po rozbití okna do vozidla a kradl.

Oznámení o vloupání do zaparkovaného vozidla přijali policisté na obvodním oddělení ve Švihově. V době od 3. do 4. června letošního roku neznámý pachatel v obci na Švihovsku se vloupal do vozidla značky Toyota. Pachatel vnikl do vnitřních prostor vozidla po rozbití skleněné výplně okna a odcizil různé nářadí, které bylo uloženo v plastovém kufru. Poškozením vozidla vznikla škoda ve výši 7 000 Kč a odcizením věcí 26 000 Kč.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež.

nprap. Dana Ladmanová

6. června 2022

