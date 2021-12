Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Z úvěru si pořídila čtyřkolku

MOSTECKO - Úvěrovou smlouvu uzavřela podvodným jednáním, splátky nehradila; Dealerovi pervitinu hrozí až desetiletý trest.

Dealerovi pervitinu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody

Mostečtí policisté TOXI týmu prověřovali podezření na distribuci pervitinu v Mostě i jinde v rámci akce s názvem SEDIMENT. Na odhalení dealera pracovali kriminalisté od října letošního roku. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že pervitin měl distribuovat 35letý muž z Litvínova. Vyšetřovatel ho nyní obvinil ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Muž byl koncem listopadu zadržen a policisté u něj našli sáček s nezjištěnou látkou o hmotnosti 8 gramů. U ní provedli orientační detekci na přítomnost návykové látky, kdy detekovaná látka vykazovala přítomnost metamfetaminu. Zajištěná látka byla následně odeslána k odbornému zkoumání na Odbor kriminalistické techniky a expertiz. Vyšetřovatel podal státními zástupci podnět k vazebnímu stíhání, obviněný byl následně ze zadržení propuštěn a je stíhán na svobodě.

Obviněný měl podle kriminalistů v listopadu na různých místech v okrese Most, Teplice a Ústí nad Labem pro jiného přechovávat nejméně 190 gramů metamfetaminu, který měl zakoupit za účelem další distribuce. Od jara letošního roku do listopadu měl v Mostě a na dalších místech obstarat a následně prodat nejméně ve 45 případech přesně nezjištěné množství metamfetaminu několika osobám. Pokud ho soud uzná vinným, může ho potrestat odnětím svobody na dvě léta až deset let.

Z úvěru si pořídila čtyřkolku, splátky ale nehradila

Z úvěrového podvodu čelí obvinění 25letá žena. Ta měla dle mostecké policie uzavřít elektronicky s jednou společností úvěrovou smlouvu na nákup čtyřkolky v hodnotě 109 tisíc korun. Při tom měla potvrdit, že úvěr bude hradit pravidelně měsíčními splátkami. Předmět úvěru si převzala osobně a splátky z poskytnutého úvěru od počátku nehradila. Pro poskytovatele úvěru se poté stala nekontaktní. Při sjednávání smlouvy měla uvést vědomě nepravdivý údaj a také zamlčela svůj další závazek. Obviněná je stíhána na svobodě. Za úvěrový podvod ženě hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Most 14. prosince 2021

nprap. Ludmila Světláková

