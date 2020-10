Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Z úkrytu jej vyhnala voda

BRNO VENKOV: Muž se dva měsíce vyhýbal výkonu trestu.

Dva měsíce se vyhýbal policistům a nástupu do vězení dvaačtyřicetiletý muž ze Šlapanicka. Ten si měl odpykat trest za opakované porušení zákazu řízení motorových vozidel. Z jeho příbytku jej v minulých dnech vyhnala stoupající hladina řeky Svitavy. Když odklízel v jejím okolí věci, které by mohla odnést voda, spatřili jej policisté. Před jistým vězením se ještě pokusil zachránit útěkem zpět do chaty, moc platné mu to však nebylo. Po chvíli vyjednávání a přemlouvání vyšel ze dveří a hlídce se vzdal. Jako podezřelý z dalšího maření výkonu úředního rozhodnutí, si tak svým ukrýváním může pobyt za mřížemi prodloužit o dalších pár dní.

nprap. David Chaloupka, 20 října 2020

