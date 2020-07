Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Z účtu mu odcizil téměř půl milionu korun

PLZEŇ – Důvěřoval mu a sdělil mu údaje ke svému internetovému bankovnictví. Přišel tak o téměř půl milionu korun.

Plzeňští kriminalisté zahájili trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu krádež. Obviněným je 23letý muž z Plzeňska. Ten neoprávněným převodem peněz způsobil poškozenému škodu přes 400 tisíc korun. Vše začalo v květnu 2020, kdy se mladík seznámil s poškozeným, 50letým mužem z Plzně. Natolik si získal jeho důvěru, že mu starší muž sdělil údaje k internetovému bankovnictví spořícího účtu. Občas mladíka požádal, aby mu peníze převedl na běžný účet a on si je mohl vybrat z bankomatu. To ovšem netušil, že mladý muž si údaje zapamatuje a následně použije k neoprávněným převodům peněz na účty svých známých, kteří peníze následně vybrali z bankomatu a předali mu je. Důvěřivý muž takto přišel o téměř půl milionu korun. Podvodník většinu peněz již utratil za automaty a pro svoji vlastní potřebu. Za přečin krádež mu hrozí až pět let za mřížemi.

Rada policie: Nikdy nikomu nesdělujte hesla a jiné přístupové kódy k osobním účtům.

nprap. Michaela Raindlová

1. července 2020

vytisknout e-mailem