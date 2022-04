Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Z učebny školy někdo odcizil notebooky

KLADENSKO – Škoda přesahuje několik stovek tisíc.

Policisté z obvodního oddělení Slaný přijali v pondělí 25. dubna, v 7 hodin ráno, oznámení o krádeži notebooků v hodnotě za více než tři sta tisíc korun.

Dosud neznámý pachatel vnikl v době od 22. dubna do 25. dubna do střední školy se sídlem na Smetanově náměstí ve Slaném, kde se poté dostal do jedné z učeben, v níž byly přepravní bedny s patnácti notebooky.

Škoda byla předběžně vyčíslena na téměř 325 tisíc korun.

Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za což pachateli v případě dopadení, prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětím svobody na jeden rok až pět let.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

26. dubna 2022

