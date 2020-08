Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Z trezoru ukradli téměř čtyři miliony korun

CHEBSKO – Nyní jim hrozí až osmileté vězení.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání devětadvacetiletého muže a jednačtyřicetileté ženy, které obvinili ze spáchání zločinu krádeže.

Obviněná žena pracovala na konci minulého roku v jednom z obchodních domů v Chebu a měla tak přístup do trezorové místnosti. A právě toho měla využít. Devětadvacetiletému muži měla totiž prozradit číselné kódy do místnosti a také to, jak poté vniknout do trezorů. Dva dny před Vánoci měl v nočních hodinách muž společně s dalšími dvěma osobami, po jejichž totožnosti kriminalisté stále pátrají, do obchodního domu vniknout. Maskovaná trojice měla zaměstnaneckým vchodem vstoupit do obchodního domu, poté do trezorové místnosti a postupně do trezorů, ze kterých odcizili finanční hotovost. Následně měli vše uvést do původního stavu a prodejnu opustit.

Tímto svým jednáním měla trojice způsobit škodu téměř čtyři miliony korun.

V případě prokázání viny hrozí dvojici obviněných trest odnětí svobody až na osm let.

nprap. Jakub Kopřiva

10. 8. 2020

