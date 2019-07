Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Z trezorů ukradli peníze

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Firmě tak vznikla škoda za půl druhého milionu.

Uherskohradišťští kriminalisté od pondělního rána pátrají po pachatelích, kteří řádili ve firmě v ulici Huštěnovská ve Starém Městě. Z místa si totiž odnesli více než milion korun.

K události došlo v době od nedělního večera do pondělních šesti hodin ráno. Pachatelé se do areálu firmy dostali po přestřižení pletiva. Následně vyřadili z provozu zabezpečovací zařízení a poté v prvním patře administrativní budovy rozbili sklo balkonových dveří. Tím si zpřístupnili cestu do jednotlivých místností, které prohledali. Zloděje zajímaly pouze dva trezory, které vytrhli ze zdi a rozřezali. Z nich vybrali veškerou finanční hotovost ve výši milion dvě stě sedm tisíc korun. Celková škoda, která firmě vznikla, a to včetně poškození zařízení, je předběžně vyčíslena na bezmála půl druhého milionu korun. Pachatelům po dopadení hrozí až osmileté vězení.

V souvislosti s tímto případem žádáme svědky, kteří si v uvedené době všimli jakékoliv podezřelé osoby či vozidla pohybující se v blízkosti areálu, aby nám své informace sdělili na linku 158 případně na jakémkoliv policejním oddělení.

Děkujeme!

17. července 2019, por. Bc. Milena Šabatová

