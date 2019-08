Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Z trestu strach nemá

BRNO: Znovu řídil pod vlivem drog.

Neuvěřitelnou drzost předvedl v tomto týdnu třiatřicetiletý muž v Brně. V Křenové jej v úterý večer kontrolovali policisté. Muž pro ně nebyl neznámý, nebylo to úplně dávno, co jej přistihli za volantem pod vlivem drog. Proto s ním provedli i při této silniční kontrole test. Pozitivní výsledek je ani moc nepřekvapil. To co je překvapilo více, byla skutečnost, že jen v letošním roce jej takto policie odchytila již osmkrát, naposledy to bylo pouhé tři dny před úterní kontrolou. Muž má odebraný řidičský průkaz a za volant by neměl usednout a už vůbec ne po užití drogy. Trestu za přečin ohrožení pod vlivem návykové se tak zřejmě vůbec neobává.

nprap. David Chaloupka, 9. srpna 2019

Související dokumenty opakovaně řídil.mp3

Velikost souboru:544,6 KB / formát MP3

