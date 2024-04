Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Z trestu se neponaučil

LITOMĚŘICKO – Nyní je vazebně stíhán…

Litoměřičtí kriminalisté obvinili v těchto dnech jedenatřicetiletého muže z Roudnicka pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci.

Za použití násilí měl na konci měsíce března 2024 vniknout do vnitřních prostor jednoho z roudnických hotelů a po poškození dveří odcizit různé nářadí, spotřební materiál a další věci v hodnotě přesahující 60 tisíc korun. Poškození interiéru bylo vyčísleno na více než 27 tisíc korun.

Dva dny poté měl vniknout do jedné z firem v Roudnici nad Labem a odcizit notebooky s příslušenstvím, příruční pokladničku s finanční hotovostí a další věci v hodnotě přesahující 50 tisíc korun. Kriminalistům se na základě operativního šetření podařilo následujícího dne podezřelého muže vypátrat a zadržet. Ukázalo se, že dotyčný se dopustil výše uvedeného jednání i přesto, že byl za obdobné skutky v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán. Na obviněného byl podán podnět na vzetí do vazby s ohledem na jeho pokračování v trestné činnosti. Návrh na vazební stíhání byl akceptován.

Za výše uvedené jednání, mu v případě soudem uznané viny, hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

4. dubna 2024

nprap. Pavla Kofrová

Oddělení tisku a prevence

KŔP Ústeckého kraje

